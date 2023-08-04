Вашингтон, 4 августа, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак в ходе телефонных переговоров обсудили присутствие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии, сообщила пресс-служба Пентагона.

Телекомпания «ВоенТВ»/ТАСС

В заявлении американского оборонного ведомства говорится, что США поддерживают Польшу по поводу ответа на вторжение 1 августа в воздушное пространство страны белорусского самолёта.

Также стороны обсудили ситуацию, связанную с присутствием ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Остин и Блащак договорились продолжать внимательно следить за событиями вокруг частной компании.

Кроме того, Остин поблагодарил польского коллегу за усилия по поддержке Украины. Министры подтвердили необходимость продолжать оказывать помощь Киеву в сфере безопасности, добавили в Пентагоне.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский в связи с тем, что два белорусских вертолёта нарушили польские воздушные границы.

1 августа в минобороны Белоруссии заявили, что нарушения границы Польши белорусскими вертолётами не было. Все обвинения в нарушении польской границы экипажами Ми-24 и Ми-8 республики являются «надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

В конце июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши. По его словам, они якобы передислоцировались в сторону сувалкского коридора. Моравецкий усмотрел в этом опасность для Польши и якобы возможность для нападения на страну.