Киев, 4 августа, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Отставной генерал-майор Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос считает, что киевские власти недооценивают всю мощь российских военных, а это, в свою очередь, приведёт к серьёзным последствиям. Своё мнение он высказал в в эфире телеканала «Прямой».

РИА Новости

Кривонос напомнил пророчество других экспертов, которые, как и он, говорили о способностях ВС РФ.

«Все, включая меня, предупреждали, что они способны дойти до Киева за 12 часов», — напомнил офицер.

Кривонос считает, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил серьёзную ошибку при оценке возможностей российской армии, поэтому не стоит игнорировать худшие сценария развития ситуации для ВСУ.

Генерал уверен, что военные ВС России имеют существенное преимущество — у них оснащение и поддержка со стороны государства намного лучше.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска при необходимости смогут быстро освободить Харьков, но руководство РФ ставит своей целью не взятие городов, а выполнение задач спецоперации, заявил 4 августа бывший разведчик США Скотт Риттер.

Он также заявил, что граница между Россией и Украиной по окончании военного конфликта будет располагаться уже не там, где она была до 2022 года, и что политики на Западе начинают это постепенно осознавать.