Киев, 4 августа, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Монумент «Родина-мать» в Киеве всё ещё стоит с элементами советской символики, которые необходимо заменить. Об этом заявил скульптор Алексей Пергаменщик, который работал над проектом по демонтажу со щита статуи герба СССР и его замене на трезубец.

(сс) Mir09info Монументальная скульптура «Родина-мать». Киев

Пергаменщик в частности считает, что «есть вопрос к звёздочкам, которые находятся на гарде меча».

«Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князя Владимира и Святослава. Добавил бы те же орнаменты времен Владимира, которые лежат у нас в музеях артефактов, а сама форма меча совпадает», — сказал скульптор в эфире «Днепр ТВ».

1 августа демонтировали главные элементы советского герба — серп и молот. Теперь им предстоит водрузить на их место трезубец. Сам герб СССР отправят на хранение в музей.

Как сообщало ИА Регнум, Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца, который намерены установить на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо советского, предложил сохранить герб Советского Союза и поместить в зал под статую.

31 июля в Киеве приступили к демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать».

Демонтаж приурочен к празднованию Дня независимости Украины 24 августа. Власти города намерены также переименовать «Родину-мать» в «Украину-мать».

Монумент «Родина-мать» в составе музейного комплекса открыли в Киеве в 1981 году. Он является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Его высота составляет 62 метра, а общая высота с постаментом — 102 метра.