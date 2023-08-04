Киев, 4 августа, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Ущерб Украины в результате выхода России из зерновой сделки составит в 2023 году $2 млрд, пишет украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на директора департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимира Лепушинского.

Иван Шилов ИА Регнум

«В этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на $2 млрд», — сказал он.

Прекращение участия РФ в договоре по зерновому коридору повлияет на скорость экспорта зерна. То, что не экспортируется в 2023 году, будет экспортироваться в следующем, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватели Bloomberg отметили, что после выхода России из зерновой сделки экспортные возможности украинских сельхозпредприятий резко сократились. Места для хранения зерна тоже недостаточно, поэтому крупнейшие компании отрасли значительно сокращают посевы. Пропускная способность водного коридор через Дунай, который потенциально можно использовать для экспорта продукции, недостаточна.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Россия трижды продлевала срок действия сделки, при этом данные Москве обещания не выполнялись. О приостановке участия России в сделке в Кремле заявили 17 июля.

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сделают всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России в том случае, если Москва вернётся к зерновой сделке. При этом в Кремле не готовы верить уверениям, которые звучат из США, о содействии российскому экспорту, если Россия вернётся в зерновую сделку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.