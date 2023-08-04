Москва, 4 августа, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий финансовые организации отвечать на обращения клиентов в течение 15 дней со дня регистрации этих обращений. Документ опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Закон устанавливает единые правила рассмотрения обращений, связанных с деятельностью организаций, поднадзорных Центробанку России — кредитных, страховых, микрофинансовых организаций, бюро кредитных историй и др.

Срок, в который клиенту должен быть дан ответ, может быть продлён на 10 дней, если возникает необходимость запроса дополнительной информации. Нормы касаются в том числе обращений клиентов, поступивших не напрямую, а через ЦБ.

Также документ определяет обстоятельства, при которых организации вправе не отвечать на обращения: это касается текстов, не поддающихся прочтению, обращений, суть которых неясна, не содержащих адреса или имени клиента, содержащих угрозы или оскорбления.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 августа Владимир Путин подписал также ряд иных законов. В том числе, подписан закон об ужесточении контроля за деятельностью банков и МФО при взыскании просроченной задолженности, о расширении доступа граждан к процедуре внесудебного банкротства, а также о праве граждан переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц без комиссии.