Нью-Йорк, США, 4 августа, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Американский актёр Марк Марголис, известный по роли Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие», скончался в возрасте 83 лет. Об этом 4 августа телеканалу CBS News сообщил представитель актера Роберт Аттерманн.

Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Марк Марголис

«Марк Марголис… сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале «Во все тяжкие» и его приквеле «Лучше звоните Солу», скончался», — сказал он, не уточнив причину смерти.

Марк Марголис родился в Пенсильвании и окончил Темпльский университет, а после переехал в Нью-Йорк. Там он продолжил обучение в актёрской студии. Всего за свою жизнь Марголис снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Как правило, актёр исполнял роли второго плана, однако это всё равно приносило ему огромную популярность у зрителей и критиков.

За свою роль наркобарона Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие» американский актёр получил номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале» и номинацию на премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль.

Кроме роли в сериале «Во все тяжкие» Марголис также снялся в таких сериалах как «Секс в большом городе» и «Американская история ужасов», а также в культовых фильмах «Лицо со шрамом», «Реквием по мечте» и «Чёрный лебедь».