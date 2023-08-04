Самара, 4 августа, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Суд арестовал заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева, сообщили 4 августа в правоохранительных органах.

Министерство Здравоохранения Самарской области Майрамукаев Асланбек

«Арестовали на два месяца, отправлен в СИЗО», — отметил собеседник ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, Майрамукаев был задержан 3 августа в рамках уголовного дела, возбуждённого ранее в отношении заместителя главврача одного из учреждений здравоохранения региона. Его заподозрили в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что по делу о мошенничестве был задержан и министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Сообщалось также, что сотрудники правоохранительных органов 3 августа провели обыски в министерстве здравоохранения Самарской области.