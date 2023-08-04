Москва, 4 августа, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан. Документ опубликован 4 августа на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Надзор за деятельностью таких организаций по возврату долгов будет вести служба судебных приставов (ФСПП). Аналогичные правила уже действуют в отношении коллекторских компаний.

ФССП должна будет вести государственный реестр банков и микрофинансовых организаций, которые занимаются вопросом возврата просроченной задолженности, и размещать его на своем сайте.

Закон также разрешает взыскателям взаимодействовать с должниками через портал госуслуг, в том числе в чате, но только с их согласия. Организации должны будут вести аудиозапись всех эпизодов взаимодействия с должниками и хранить такие записи в течение трёх лет, а также сообщать приставам о начале взаимодействия с тем или иным должником.

В случае нарушений со стороны организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, ФССП сможет ограничивать их взаимодействие с должниками на срок до 30 дней.

Основные положения закона вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Владимир Путин 4 августа подписал и ряд других законов, в числе которых — о расширении доступа граждан к процедуре внесудебного банкротства, о праве граждан переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц без комиссии, а также о начале проведения в четырёх регионах России эксперимента по внедрению исламского банкинга.