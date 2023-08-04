Кемер, Турция, 4 августа, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Группа российских школьников, которую выселили из турецкого отеля в Кемере, вернётся на родину в субботу, сообщили 4 августа в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дети должны вылететь в субботу в Россию, билеты у них имеются, родители оповещены», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

По словам дипломатов, дети обеспечены жильем и питанием, никто не остался на улице, сейчас обстановка под контролем.

Ранее сообщалось, что около 100 российских школьников выселили из отеля в турецком Кемере за неуплату. Дети приехали на отдых 26 июля. При заселении в отель возникли проблемы с оплатой от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители покупали путёвки. Несмотря на это, детей разместили. Но, как рассказала мать одного ребенка порталу TourDom, спустя несколько дней, 1 августа, персонал ночью разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.

Как передавало ИА Регнум, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Турция впервые вошла в пятёрку самых дорогих заграничных курортов для российских туристов.

Стоимость отдыха в Турции летом 2023 года выросла от 20 до 70% в зависимости от сегмента. Как отметила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, туристы из России не отказываются из-за этого от отдыха, но экономят, изменяя время отдыха или категорию отеля. По прогнозам АТА, за три летних месяца в Турции отдохнут около 3 млн граждан России.