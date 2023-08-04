Дмитров , Московская область, 4 августа, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, которое произошло на складе с пластиком и резиной в подмосковной Яхроме, сообщили 4 августа в пресс-служба МЧС России.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Пожар на складе в Яхроме полностью ликвидирован», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, днём 4 августа в Яхроме Московской области в Шлюзовом переулке, около дома номер 1 в помещении с пластиком и резиной вспыхнул крупный пожар. Сообщалось, что площадь пожара составила 2,5 тыс. квадратных метров. Около горящего здания находится автоцентр «Лада».

Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. По факту пожара областная прокуратура начала проверку.