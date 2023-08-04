Воткинск, Удмуртия, 4 августа, 2023, 20:30 — ИА Регнум. На территории Воткинского завода в Удмуртии, где производят в том числе военную технику, прогремел взрыв. Об этом пресс-служба завода сообщила в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня (4 августа 2023 года) на территории производственной площадки АО «Воткинский завод» произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающееся хлопком и задымлением», — сказано в сообщении.

Уточняется, что никто из работников предприятия не пострадал, подразделения предприятия работают в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа в Воскресенске Московской области горел цех по производству кислородных аккумуляторов, было эвакуировано семь человек.

Поздним вечером 2 августа в Краснодаре произошло возгорание на складе по улице Уральской. Из-за высокой горючей загрузки площадь возгорания составила 300 кв. метров. На месте развернули штаб пожаротушения. К ликвидации возгорания привлекли 64 человека и 18 единиц техники.