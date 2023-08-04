Москва, 4 августа, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Опубликованы кадры уникальной операции, которую провели 4 августа кардиохирурги госпиталя имени Вишневского. В госпиталь с передовой поступил пациент с осколком от снаряда в сердце.

Кадр из видео

«Снимок чётко показывает, что осколок находится в сердце. Наша задача сегодня — подключить искусственное кровообращение и на остановленном сердце достать этот осколок. У нас это не первый случай. У нас уже больше ста раненых. Мы из сердца доставали пули, мы доставали крупные осколки. Чудо, наверное, по-другому я не могу сказать, эти раненые все выжили», — цитирует РЕН-ТВ начальника центра кардиохирургии госпиталя им. Вишневского Александра Лищука.

Операция продлилась около часа, осколок был удалён из сердца пациента. Лищук показал его журналистам. Есть все основания ожидать, что пациент пойдёт на поправку, добавил врач.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, одну из схожих операций в госпитале им. Вишневского проводили в конце июля 2023 года.

Лищук тогда также рассказал о состоянии российских журналистов, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ с использованием кассетных боеприпасов. У корреспондента «Известий» Романа Польшакова обнаружили сразу несколько осколков, один из которых находится в области сердца, операцию ему пока проводить не собираются, поскольку восстановление после неё может быть сложнее, чем наличие осколка в теле, сообщили начальник центра.

ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по группе сотрудников МИЦ «Известия» и РИА Новости 22 июля. Ранения получили четыре журналиста: Польшаков, оператор Дмитрий Шиков, фотокорреспондент Константин Михальчевский и военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв. Последний скончался во время эвакуации.