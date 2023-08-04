Эр-Рияд, 4 августа, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Саудовская Аравия подтвердила намерение предоставить площадку для консультаций по урегулированию конфликта на Украине, которые состоятся 5 августа в Джидде, сообщило 4 августа Saudi Press Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Саудовская Аравия проведёт встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран по вопросу украинского кризиса в городе Джидда в субботу, 5 августа», — сказано в сообщении агентства.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила о запланированных на 5–6 августа в Джидде переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, во встрече примут участие представители 30 стран, России в их числе нет. Вероятно, на переговоры прибудут представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине в Копенгагене 24 июня.

В Кремле заявили, что Москва будет следить за переговорами в Саудовской Аравии, но цели встречи ещё предстоит понять. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что встреча принесёт пользу, если поможет Западу осознать тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.