Лондон, 4 августа, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2023 года на лондонской бирже ICE 4 августа поднялась выше $86 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Эта отметка была достигнута впервые с 17 апреля 2023 года. Рост стоимости достигал 0,96%, цена увеличивалась до $86,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в сентябре 2023 года в ходе торгов увеличивалась на 1,03%, до отметки $82,55 за баррель.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 25 июля цена российской нефти марки Urals поднималась до отметки $65,4 за баррель. Отметка в $65 была превышена впервые с начала 2023 года.

Добыча нефти России держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, объявленное добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки соблюдается, отметил ранее 4 августа вице-премьер России Александр Новак. Ситуация на нефтяном рынке сейчас стабильна, цены находятся на приемлемом для России уровне, заявил вице-премьер.