Москва, 4 августа, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяется перечень информации, вносимой в государственный банк данных о детях, и позволяет учитывать информацию об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных. Соответствующий документ опубликован 4 августа на портале правовой информации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Расширение перечня информации о детях необходимо для обеспечения эффективного информационного взаимодействия с ЕГИССО (Единой государственной информационной системой социального обеспечения), говорится в пояснительной записке.

Также в закон вносятся изменения в части учёта информации об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных, соблюдении опекунами или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечении сохранности их имущества, выполнении опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.

Кроме того, предусматривается сокращение до одного рабочего дня срока размещения органом опеки и попечительства в государственном банке данных о детях сведений о гражданине, желающем принять ребенка на воспитание в свою семью.

Этот закон был принят на фоне нашумевшей истории с приёмным мальчиком Далером Бобиевым.

Как передавало ИА Регнум, в Екатеринбурге 26 июня заявили о пропаже шестилетнего приёмного ребёнка Далера Бобиева, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, опекун ребёнка Вероника Наумова скрыла факт смерти мальчика, в дальнейшем попытавшись списать его гибель на несчастный случай.

Ранее 13-летняя приёмная сестра Далера рассказала, что опекун сильно избила мальчика металлическим рожком для обуви за то, что он без разрешения съел виноград. Никакую помощь ребёнку не оказали, а утром, когда сестра мыла Далера в ванной, ему стало плохо. Он потерял сознание и вскоре умер. Опекун запугала девочку и запретила ей рассказывать о случившемся.