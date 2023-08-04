Москва, 4 августа, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил наградить педагога Татьяну Шуленину, которая предотвратила ДТП, тем самым спасла девятерых детей. Об этом 4 августа написало издание «Тульская пресса».

Комитет образования п. Чернь Татьяна Шуленина

По его информации, глава региона поручил представить учительницу начальных классов из Чернского района Татьяну Шуленину к региональной награде — медали «Честь и мужество».

Уточняется, что учительница смогла предотвратить дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором ехали девять несовершеннолетних. Дети возвращались из лагеря в Анапе, в какой-то момент водитель автобуса потерял сознание, учительница успела оперативно отреагировать на это. Она взяла управление автобусом на себя, вырулив сначала на обочину, а затем — в поле. В результате удалось избежать трагедии, дети не пострадали.

По информации издания, женщина является супругой участника спецоперации, в момент инцидента рядом с женщиной находилась её маленькая дочь, которая также не не пострадала.

«В экстренной ситуации она проявила инициативу и смелость, не допустила трагедии. Однажды выбрав для себя призвание учителя, она ежедневно дарит детям свою заботу и внимание. Жизненная позиция Татьяны — пример для всех нас», — приводит издание слова тульского губернатор.

Отмечается, что медаль Шулениной вручат в Дни Тульской области и Тулы.

Как передавало ИА Регнум, ребёнка, которого огромной волной унесло в море во время шторма в Сочи, спасли. Мальчика волной унесло далеко от берега, и сам он вернуться на сушу не мог из-за шторма. Ребёнка бросились спасать, на место ЧП прибыли медики. Благодаря слаженной работе спасателей и отдыхающих ребёнка удалось достать из воды целым и невредимым, на всякий случай ребёнка передали медикам.