Москва, 4 августа, 2023, 19:32 — ИА Регнум. ДТП произошло в центре Москвы на Моховой улице, после этого произошёл конфликт между водителями. Об этом написало РИА Новости.

Кадр из видео

По его данным, около в 17:00 около пересечения с Тверской улицей столкнулись несколько автотранспортных средств, в том числе и автомобиль марки KIA. Отмечается, что после ДТП между водителями произошёл конфликт, в ходе которого один водитель, по словам очевидцев, применил травматическое оружие против водителя иномарки.

На место прибыла бригада скорой помощи, сотрудники полиции, участок дороги временно перекрыт.

Уточняется, что медики на месте оказывают медицинскую помощь пострадавшему водителю, один из участников происшествия был задержан.

Как передавало ИА Регнум, в городском округе Балашиха полиция ищет неизвестного мужчину, устроившего стрельбу из травматического оружия в ходе драки около жилого дома. Злоумышленник скрылся, пострадавший госпитализирован. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошла словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Один из участников конфликта выстрелил в своего оппонента из предмета, похожего на травматическое оружие. После этого мужчина скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.