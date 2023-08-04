Москва, 4 августа, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Суд назначил бывшему замминистра имущественных отношений Ставропольского края Алексею Гриценко наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно за мошенничество на сумму более 5,4 млн рублей, ещё восьмерым фигурантам этого дела дали условные сроки от 2,5 до 3,5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Иван Шилов, ИА REGNUM

В суде было установлено, что подсудимые приобретали жилые объекты недвижимости, которые не соответствовали требованиям государственных контрактов либо завышали их стоимость.

Отмечается, что Ленинский районный суд города Ставрополя признал фигурантов дела виновными в инкриминируемых преступлениях.

Уточняется, что Гриценко было назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, другие фигуранты этого дела получили от 2,5 до 3,5 лет условно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как передавало ИА Регнум, замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев задержан по подозрению в мошенничестве при заключении договора поставки медицинского оборудования.

В самарском МВД уточнили, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что по делу о мошенничестве задержаны министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев.

Следователи Главного военного следственного управления СК возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в связи в выявленными хищениями при закупке для государственных нужд. Предварительно установлено, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что ГВСУ в ходе проверки допросили 12 человек, следователи для поиска документов провели 20 обысков. Расследование продолжается, правоохранители выявляют всех, кто может быть причастен к делу.