Москва, 4 августа, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Курс евро на Московской бирже 4 августа поднимался выше отметки 106 рублей, увеличиваясь в сравнении с предыдущим днём торгов почти на 3 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM

Курс европейской валюты достигал отметки 106,06 рублей за один евро. Это самый высокий показатель с 25 марта 2022 года.

Также в ходе торгов увеличивались курсы доллара и юаня: американской валюты — на 1,16 рубля до отметки 96,15 рубля за доллар, китайской — на 24 копейки до отметки 13,36 рубля за юань.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее назвал основным фактором ослабления рубля изменение торгового баланса. Курс снижается на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё, отметил министр. Он усомнился, что ключевую роль в изменении курса играет продажа иностранными компаниями их бизнесов в России.

С этой позицией можно согласиться: объёмы валютных торгов в последнее время стали заметно меньше, поэтому даже небольшой дисбаланс спроса и предложения увеличивает волатильность на рынке, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

К осени 2023 года курс рубля может несколько ослабеть, но резкого падения, вероятно, не произойдёт, отмечала в свою очередь в беседе с корреспондентом ИА Регнум Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.