Ярославль, 4 августа, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Жители села Купанское под Переславлем бьют тревогу из-за загрязнения реки Вёксы. Вода в ней стала белого цвета, рыба погибла, а купающиеся в водоёме жаловались на сыпь после контакта с водой. Об этом ИА Регнум рассказали жители села.

ИА Регнум

Вода в реке Вёкса в Переславском районе Ярославской области недавно изменила цвет, вскоре на поверхность воды всплыла мёртвая рыба. Река берёт своё начало от Плещеева озера, неподалёку от места загрязнения расположена дамба. По словам жителей, русло изменило цвет на участке до этой дамбы.

«Местные жители подозревают, что в реку сбросили какие-то вещества. К реке не хочется подходить, здесь очень неприятно пахнет. Кто-то говорит, что цвет может меняться из-за цветения водорослей, но раз погибла рыба, значит в воде что-то вредное. К тому же люди, которые купались в реке потом жаловались на сыпь на коже», — сообщила местная жительница Людмила.

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На информацию о загрязнении водоёма отреагировали в департаменте охраны окружающей среды, объяснив массовую гибель рыбы разрастанием сине-зеленых водорослей. Специалисты администрации ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» добавили, что водоросли «Глеотрихия щетинистая» из-за высокой температуры стремительно разлагаются, загрязняя тем самым водоём. Кроме того, по словам специалистов, на данном участке реки почти нет течения, из-за чего вода застаивается и не снабжается кислородом, поэтому и гибнет рыба. 4 августа на плотине открыли шлюзы и спустили воду, чтобы таким образом «промыть» русло реки.

ИА Регнум

Местные жители сомневаются, что эти меры смогут исправить ситуацию. По их словам, и в прошлые годы летом тоже случались очень жаркие дни, но с водой в реке ничего подобного не происходило.

«Мы, конечно же, не пускаем детей купаться, да и не знаю, как теперь лезть в воду, даже если река очистится, неизвестно, что там плавает. Раньше тут стояли очистные сооружения и вода была чище и река глубже. Но обслуживать их было дорого, и в 90-х эти сооружения разобрали. С тех пор река становится всё мельче и грязнее. И эта же вода поступает в резервуар, через который подаётся в наши дома. Из крана течёт чёрная грязная вода, в ней ни помыться нельзя, ни уж тем более её пить!» — возмутилась местная жительница Елена.

ИА Регнум

Сейчас за состоянием Вёксы наблюдают специалисты государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям.