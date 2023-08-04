Киев, 4 августа, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну после начала спецоперации России. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на данные дипломатических источников.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, с начала 2022 года из украинских посольств за границей не вернулись порядка 40-60% дипломатов.

Отмечается, что из США в 2022 году должны были вернуться около двадцати сотрудников консульств и посольств, а вернулся лишь один. При этом из некоторых посольств вообще никто не вернулся.

По информации журналистов, более сотни дипломатов, которые все же вернулись на Украину из длительных загранкомандировок, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат МИДа, что приводит к их демотивации и лишает шанса карьерного роста.

Авторы материала отметили, что ещё одним фактором отказа возвращаться на Украину является боязнь мобилизации.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Александр Дубинский 2 августа заявил, что зимой 2023–2024 годов на Украине может быть объявлена полная мобилизация, и власти страны уже начали к этому готовиться. Россия, по мнению Дубинского, готовится к масштабным боевым действиям и уничтожению критической инфраструктуры Украины предстоящей зимой, поэтому для Украины начинается крайне сложная фаза войны.

Как сообщалось ранее, сотрудники военкоматов на контролируемой Киевом территории пытаются задерживать мужчин призывного возраста в общественных местах, поскольку те уклоняются от получения повесток в армию. Украинские СМИ ранее публиковали десятки видеозаписей о попытках граждан убежать от военкомов, некоторые из этих попыток сопровождались автомобильными погонями и стрельбой. Одновременно антикоррупционные ведомства Украины задерживают военкомов за получение взяток.