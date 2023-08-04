Москва, 4 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Уточняется, что это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ. При переводах по номеру карты или в отделении банка комиссия сохранится.

Новая норма призвана пресечь заградительные условия для свободного перемещения физлицами денежных средств между банками, которые не смогут ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы. Кроме того, банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии.

До сих пор клиенты банков могли перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает установленный лимит, то комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, Государственная дума приняла этот закон 26 июля. Председатель Госдумы отмечал, что граждане имеют право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению.