Москва, 4 августа, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон, вводящий запрет на выезд за границу для граждан РФ, которые подлежат воискому учёту, с момента получения ими повестки для явки в военкомат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Закон вносит поправки в закон о создании единого реестра воинского учёта. Запрет на выезд за границу — временная мера, необходимая для обеспечения явки гражданина, подлежащего воинскому учёту, в военкомат, сказано в тексте документа.

Запрет на выезд действует с того дня, как гражданину направили повестку по месту жительства, работы или учёбы. Военкоматы будут формировать решение об установлении запрета на выезд в день направления повестки.

Также внесены изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Выезд за границу запрещён с момента появления повестки в реестре вручённых повесток. Решение об отмене введённых ограничений будет формироваться в реестре воинского учёта автоматически. Ранее запрет на выезд действовал с момента, когда повестка считалась вручённой.

Как сообщало ИА Регнум ранее, депутаты Госдумы также приняли поправки в закон и увеличили штрафы за неявку призывника в военкомат. При отсутствии уважительной причины штрафа составит от 40 до 50 тыс. рублей (ранее — 3 тыс. рублей). В свою очередь гражданин своевременно не сообщивший в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учёбы, должен будет заплатить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей.