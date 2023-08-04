Тверь, 4 августа, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел сегодня, 4 августа, заседание региональной бюджетной комиссии. Принято решение о расширении программы обеспечения детей с сахарным диабетом датчиками мониторинга уровня глюкозы в крови — теперь она распространяется и на пациентов в возрасте от 18 до 21 года. Ранее дети обеспечивались датчиками до достижения ими совершеннолетия.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание бюджетной комиссии Тверской области 04.08.2023

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, расширить программу глава региона поручил по итогам участия в прямом эфире на телеканале «Россия 24» 3 августа. К Игорю Рудене обратилась Светлана Лабутина из Твери — мама ребенка с сахарным диабетом — с просьбой о продлении программы бесплатного получения датчиков измерения глюкозы в крови на время обучения ребенка в вузе или колледже до 21 года.

«Все необходимые решения для продления мы примем в ближайшее время. Программу предоставления датчиков продлим не только для ребят, проходящих обучение в ссузах или вузах, но и для работающих молодых людей», — сказал Игорь Руденя.

На заседании бюджетной комиссии одобрено финансирование данной программы с учетом расширения получателей поддержки. Это дополнительно 9,8 млн рублей для обеспечения медицинскими приборами еще 150 человек.

Напомним, решение по обеспечению детей с сахарным диабетом системами измерения уровня глюкозы в крови было также принято Игорем Руденей по итогам обращения от родителей в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь. Действовать программа начала с апреля 2022 года. За это время она доказала свою эффективность: улучшились основные показатели здоровья детей с сахарным диабетом, более чем в 3 раза сократилось количество случаев, когда состояние пациентов требует неотложной, в том числе реанимационной помощи.