Москва, 4 августа, 2023, 18:46 — ИА Регнум. До тех пор, пока Евросоюз игнорирует нарушение прав СМИ на своей территории, осуждение других государств в нарушении свободы слова является не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия чиновников ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления официальных лиц Евросоюза о свободе слова в Нигере.

Petrov Sergey/Global Look Press

24 августа представитель Еврокомиссии (ЕК) Набила Массрали заявила, что Евросоюз считает неприемлемым приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере, эта мера является серьёзным посягательством на право на информацию и свободу самовыражения.

По словам Захаровой, является отрадным то, что в ЕС наконец-то обратили внимание на положение СМИ и права журналистов в мире.

Дипломат напомнила, что Нигер не входит в состав Евросоюза, хотя чиновники ЕС часто вольно толкуют свои полномочия.

Она призвала Массрали обратить внимание на пространстве её непосредственной компетенции, напомнив, что МИД России не протяжении несколько лет ведёт статистику таких нарушений.

Дипломат напомнила, что ранее решением Совета Евросоюза было прекращено вещание российских телеканалов «Россия 1», «РЕН ТВ», «Первый канал», «НТВ», а также любого контента каналов Sputnik и RT, приостановлена лицензия телеканала «Царьград».

Кроме этого, были введены персональные санкции против российских журналистов и медиаменеджеров, добавила официальный представитель МИД России, отметив, что это лишь часть примеров от целого выстроенного механизма систематических нарушений прав журналистов и СМИ на территории Евросоюза, что является действительно серьёзным посягательством на право на доступ к информации и свободу самовыражения.

Захарова призвала незамедлительно восстановить справедливость, решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Европейского союза.

«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран — не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления на конференции по борьбе с дезинформацией 7 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что запрет в Евросоюзе ряда российских СМИ является мерой по защите свободы слова.

По его мнению, в Евросоюзе не нападают на свободу слова, запрещая российские СМИ, а напротив — защищают её. Он также отметил, что в целях защиты свободы слова все же делается недостаточно.

Он также заявил, что СМИ, которые в России признаны иноагентами, активно поддерживаются Евросоюзом. Причиной такой помощи является то, что они якобы «пишут правду». По его словам, со стороны Евросоюза идет активная поддержка СМИ-иноагентов «в практическом ключе». О чем идет речь, Боррель не уточнил, сославшись на то, что боится оказать таким СМИ «дурную услугу».