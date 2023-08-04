Москва, 4 августа, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон о проведении в четырёх регионах России эксперимента по внедрению исламского банкинга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Эксперимент будет проведён с сентября 2023 года по сентябрь 2025 года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Сроки проведения эксперимента и его границы могут быть расширены совместным решением правительства РФ и Центробанка. Участниками эксперимента могут стать юрлица, включённые в реестр Банка России.

Нормы исламского банкинга предполагают запрет на выплату процентов. Чаще всего используются такие операции, как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

Участники эксперимента не могут устанавливать за свои услуги вознаграждение в виде процентной ставки. Вознаграждение должно быть выражено переменной величиной, значение которой определяется результатами сделки.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2023 года в ходе совещания с правительством Владимир Путин обсудил вопрос об исламском банкинге с премьер-министром Михаилом Мишустиным и первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Глава государства на совещании отметил, что в ближайшее время рассмотрит с министрами этот вопрос подробнее.