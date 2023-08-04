Москва, 4 августа, 2023, 18:01 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про крестьянские бега, медведя в пекарне, застрявшего в высоковольтных проводах козла и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

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Центральный федеральный округ

Погодные катаклизмы в Москве бьют рекорды. Жарой и ливнями дело не ограничилось. На днях на ВДНХ заметили смерч. К счастью, воронка быстро рассеялась. Синоптики говорят, что в связи с изменениями климата подобные вещи станут обычным явлением для европейской части России. «Так что готовимся», — констатирует «Мослента».

В Подмосковье 26-летний молодой человек пришел в больницу с жалобой на дискомфорт в глазу. Врачи извлекли оттуда пулю от пневматического оружия и очень удивились признанию пострадавшего, что с пулей он ходил шесть лет. По словам жителя Подмосковья, он выстрелил себе в глаз случайно, а, так как пуля никаких неудобств долгое время не причиняла, то и идти к врачам он не видел смысла. Операция прошла успешно. По словам «Новостей Замкадья», молодого человека выписали домой на следующий день.

В Орловской области издали занимательную настольную игру про достопримечательности региона. «Орлиный взор» пишет, что смысл игры под названием «Крестьянские бега» в том, чтобы игроки разыскали побольше диковинок для своего скучающего барина. Тот, кто принесет больше сувениров и окажется быстрее других, победит и получит вольную грамоту.

Северо-Западный федеральный округ

«Город+ передает, что петербургским ученым удалось вырастить арбузы на российской научной станции в Арктике. За стенами трещали морозы под минус восемьдесят градусов, а в оранжерее созревали восемь арбузов. В ближайшее время исследователи постараются вырастить в этом самом холодном месте планеты ежевику, землянику и голубику.

Центру гражданской защиты Вологды пришлось отправить в отпуск кота из-за ожирения. Кот несколько месяцев сопровождал спасателей на вызовы, но быстро набрал такой вес, что теперь спасать приходится его самого, потому что он застревает в тесных проемах. «ТопГан» сообщает, что после того, как кот похудеет, его возьмут обратно.

В Пскове установили популярный во всем мире аттракцион для туристов — биноскоп, в который можно рассмотреть отдаленные места. Проблема в том, что его по ошибке поставили в сквере, откуда вообще некуда смотреть… «Псковские причуды» узнали, что прибор собираются переносить.

Оригинальный способ помириться со своей бывшей девушкой придумал житель Сыктывдина. Он поджег автомобиль возлюбленной. Девушка мириться не стала. «Зато как ярко напомнил о себе перед отправкой в места не столь отдаленные», — иронизируют «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

В День ВДВ жителей Самары удивила косуля, которая забралась освежиться в фонтан. Увидев людей, животное поспешило ретироваться, передает «Злой самаритянин». «А вот и первый десантник!» — шутили в городе.

Два дня жители Казани обсуждали облако, которое внешне напоминало огромный ядерный гриб. Вначале обсуждали в соцсетях, затем в интернет-газетах и на телеканалах. Для успокоения казанцев пришлось взывать к объяснениям экспертов и метеорологов, пишет «Итиль».

Сказки Пушкина выпустят на эрзянском, радуется «Республика Мордовия». Перевод двух сказок был подготовлен еще восемьдесят лет назад, но до сих пор не издан. Скоро жители Мордовии смогут прочесть знакомые сказки о рыбаке и рыбке и о царевне и семи богатырях на родном языке. Они будут называться «Ёвкс калонь кундыцядо ды калнэде» и «Ёвкс кулозь царевнадо ды сисем богатырьде».

Южный федеральный округ

На городском пляже Волгодонска две женщины избили спасателя, который отказался катать их на служебной лодке. «Че по Ростову?» пишет, что дамы пытались поколотить спасателя палками и бросались бутылками. Бесследно атака не прошла. У мужчины сотрясение мозга, травма челюсти и гематомы. Дебоширок ищут.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане заметили козла, висящего высоко над землей с зацепившимися за электрические провода рогами. По одной версии, козел прыгнул так высоко, что попал в ловушку. По другой, его везли в грузовике, но он выскочил и застрял в проводах, передает Neodagestan.

На Северном Кавказе развелось настолько много подпольных майнинг-ферм, что появились паразитирующие на них мошенники. «Стрелы Казбека» узнал, что в Дагестане мужчина установил в селе для добычи криптовалюты 773 майнинг-аппарата, которые незаконно подключил к электролинии. Все было обставлено под обычную животноводческую ферму. На преступника вышел другой мошенник, который представился представителем ФСБ и вымогал у него деньги.

Уральский федеральный округ

Преступление в экзотических декорациях раскрыли в Екатеринбурге. Многодетная мать воровала деньги в туалете торгового центра. Она вставала ногами на унитаз и незаметно шарила в сумках, которые посетители соседних кабинок вешали на крючок. Почему незаметно? Потому что соседки пытались закрыть сломанный замок в двери клозета. Удачных преступлений было несколько, пишет «Лампа». Добычей стали более 250 тысяч рублей…

Сибирский федеральный округ

В Сибири будут делать муку и корма из сверчков. «Борус» узнал, что производство планируют запустить через два года. Производители говорят, что мука из сверчков очень полезная, а содержание некоторых полезных веществ в ней больше, чем в лососе.

В Иркутске поставили оригинальную композицию из дорожных знаков. На расстоянии полуметра стоят два одинаковых знака. «Рациональное использование бюджетных средств», — печалится «Иркутск №1».

Дальневосточный федеральный округ

В Охе на Сахалине медведь ворвался в пекарню и съел все пирожки. «КП-Сахалин» сообщает, что косолапого сладкоежку засняли на видео сотрудницы, причем они его не испугались и подшучивали над ситуацией. Неизвестно, какой ущерб нанес мохнатый грабитель предприятию, но работникам он явно подарил массу положительных эмоций.

В колымской глубинке ищут бармена, ему готовы хорошо платить и бесплатно предоставить квартиру. «Мы как-то привыкли, что бесплатное жилье дают врачам и учителям, и то под обязательство проработать в глубинке не меньше нескольких лет. Однако новый модный центр притяжения молодежи — колымский Усть-Омчуг — перевернул нашу реальность», — удивляется «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 11 августа.