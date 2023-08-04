Рига, 4 августа, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Около 6 тыс. российских граждан с постоянным видом на жительство в Латвии, до сих пор не сдавших экзамен по латышскому языку, в сентябре получат письма с официальным требованием покинуть страну. Об этом сообщил портал rus. lsm. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM

Экзамен на знание языка необходим для продления права на пребывание в Евросоюзе. По словам заместителя госсекретаря МВД Вилниса Витолиньша, у получивших официальные письма будет три месяца на то, чтобы выехать из республики.

Уголовная ответственность за отказ исполнить предписание «не предусмотрена», но россиянам, не сдавшим языковой экзамен, грозит штраф. Представители МВД подтвердили изданию, что письма подготовлены, их разошлют в сентябре «примерно шести тысячам» адресатов.

Глава комиссии Сейма (парламента Латвии) по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака отметил, что новые поправки в иммиграционный закон позволяют правоохранителям выдворить из страны даже «семидесятилетнюю бабушку» без языкового сертификата. Это подтвердили в погранохране, пояснил он.

Лишение ПМЖ подразумевает «потерю права на государственную опеку, в том числе на выплату пенсии», предупредили в правоохранительном ведомстве.

Россияне, которые попробуют сдать экзамен до 1 сентября, но не справятся, смогут до 30 ноября попытаться ещё раз. До этого дня ПМЖ останется в силе. Если неудачной будет и вторая попытка, желающие остаться в стране могут попробовать получить визу или временный вид на жительство, говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года латвийский парламент принял поправки в закон о миграции, обязывающие российских граждан с ПМЖ до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. Документы аннулируют у тех, кто не получит сертификат.