Москва, 4 августа, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Поправки были внесены в федеральный закон «Об образовании», из которого исключили норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. При этом будут учитываться особенности возраста и здоровья каждого конкретного школьника.

«В целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме образовательные организации наделяются новыми компетенциями по содействию добровольческой (волонтёрской) деятельности обучающихся, их участию в общественно полезном труде», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Глава комитета Госдумы по образованию Ольга Казакова ранее отмечала, что школьников будут привлекать к таким видам деятельности, как высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, оформление класса и школьной площадки, помощь в музее и библиотеке.

Также 4 августа Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени (серебряные медали). Их будут вручать выпускникам, окончившим школу с двумя оценками «хорошо» при остальных оценках «отлично». Вручать серебряные медали в российских школах прекратили в 2014 году.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее отмечал, что серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к Единому государственному экзамену. Это, по его мнению, станет для школьников дополнительным стимулом.