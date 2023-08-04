Москва, 4 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Подольский завод «ПТС», который уже четверть века выпускает уникальное — по крайней мере для России — снаряжение и оборудование для спасательных служб, пожарных, и для спецподразделений, оказался в сложной ситуации, грозящей остановкой производства. И как раз тогда, когда дыхательные аппараты для бойцов спецназа, которые делают в Подольске, особенно нужны. «Часть продукции применяется в ходе СВО», — подчеркивают представители завода.

Пресс-служба ПТС Сенаторы и эксперты посетили цеха АО «ПТС»

Еще с 2021 года на предприятии начались проверки и было инициировано расследование — по подозрению в завышении цен по шести госконтрактам между АО «ПТС» и Росгвардией, заключенным в 2018-20 годах. По мнению руководства предприятия, для подозрений нет оснований, а продолжение расследования грозит подорвать стабильность работы и выпуск новой продукции в серию.

Чтобы разобраться в проблемах подмосковного завода, пришлось привлечь депутатов и сенаторов. 27 июля конфликт вокруг АО «ПТС» обсуждали на экспертном совете в верхней палате, а 3 августа десант парламентариев и экспертов произвёл осмотр на месте, за этим наблюдал корреспондент ИА Регнум.

Группа, в которую входили, в том числе, зампред думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов и сенатор Елена Афанасьева, утром прибыла в деревню Слащево близ Подольска, где находятся основные производства. Гости прошли по цехам. По словам представителей «ПТС», которые проводили экскурсию, «по ряду позиций» продукция уникальна.

Пресс-служба ПТС Сенаторы и эксперты посетили цеха АО «ПТС»

В частности, говорили они, нигде в России не выпускается аналогов дыхательных аппаратов на сжатом кислороде «ОКСИ огнеборец», или, например, кислородного оборудования «ОКСИ высота», предназначенного для высотного десантирования. Не так давно, в 2020-м, «Высоту» протестировали десантники. Группа бойцов ВДВ десантировались с высоты 10 километров, установив мировой рекорд.

Росгвардия же «взяла на вооружение» водолазный комплект АВМ-450, где используется уникальная ткань, у которой, по словам сотрудников завода, нет аналогов в России, а по ряду характеристик — и в мире.

Свыше 350 сотрудников с многолетним стажем, в том числе — специалистов узкого профиля, работают не только на производстве, но и в собственном исследовательском комплексе — лаборатории и на учебно-тренировочной базе.

Теперь бесперебойность работы может оказаться под угрозой.

Пресс-служба ПТС Сенаторы и эксперты посетили цеха АО «ПТС»

Сейчас многие стратегически значимые российские предприятия, работающие с гособоронзаказом, оказываются под давлением, сказала ИА Регнум сенатор Афанасьева. «В их числе — ведущее инновационное предприятие в сфере производства дыхательных аппаратов АО «ПТС», случай которого мы рассматривали на экспертном совете и взяли на особый депутатский контроль», — добавила она.

Выводы о завышении стоимости по контрактам основываются на результатах судебно-бухгалтерской экспертизы, основанной, по мнению представителей «ПТС», на расходной декларации, которую на заводе не составляли и не подписывали. Руководство завода провело независимую экспертизу и аудиторское исследовение в компании «КСК Аудит» — эксперты пришли к выводу, что ни по одному из договоров с Росгвардией АО «ПТС» не получило прибыль, превышающую 20% от цены государственного контракта. То есть завышения не было, настаивают представители компании.

В подтверждение этого вывода приводят результаты экспертизы, назначенной следствием по представлению прокуратуры. Экспертизу провела ведущая государственная исследовательская структура — Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) столичного управления МВД. Судебно-бухгалтерская экспертиза ЭКЦ показала тот же результат: прибыль предприятия составляла допустимые 15-17% от цены госконтракта — но опять-таки не больше 20%.

Но, несмотря на эти выводы, прессинг продолжается, сетуют представители завода.

Пресс-служба ПТС Сенаторы и эксперты посетили цеха АО «ПТС»

Эксперты, которые ознакомились с доводами сторон, взяли ситуацию на уникальном заводе под контроль, рассказала сенатор Афанасьева. Обсудив ситуацию, эксперты и парламентарии сошлись во мнении, что надо сделать всё возможное, чтобы любые разногласия между предприятием и заказчиком разрешились бы мирным путём, — в арбитражном, а не в уголовном суде. Об этом, в частности, сказал зампред профильного думского комитета Кирьянов. Сейчас, когда санкционное давление наших бывших «партнеров» с Запада возрастает, России необходим технологический суверенитет во избежание критической зависимости от зарубежных поставщиков, уверен депутат.

«Это касается и оборудования, и аппаратных комплексов, и программных продуктов, — пояснил парламентарий. — АО «ПТС» — лидер в отрасли и 25 лет работает в интересах страны, вся продукция превосходит мировые аналоги по качеству и полностью закрывает потребности внутреннего рынка». Споры о ценах надо решать арбитражным порядком — и так, чтобы это не сказалось на работе уникального предприятия, резюмировал Кирьянов.