Киев, 4 августа, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи, заявивший о намерении бороться за пост президента США, прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщило 4 августа издание The New York Times.

Ron Sachs/Global Look Press Экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи

Кристи прибыл в страну для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он посетил места в окрестностях Киева, где в минувшем году шли бои.

Американский политик сообщил, что на встрече, закрытой для журналистов, Зеленский заявил, что хочет заручиться поддержкой обеих партий США.

Республиканец Кристи стал вторым претендентом на президентский пост от своей партии, побывавшим на Украине. В июне такой визит совершил бывший вице-президент Майк Пенс.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Кристи заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году. Он назвал себя единственным республиканцем, способным вступить в борьбу с экс-президентом Дональдом Трампом. Трамп, выступающий за скорейшее урегулирование на Украине, пообещал прекратить конфликт в течение 24 часов после своего избрания.