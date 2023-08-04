Москва, 4 августа, 2023, 17:19 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы в новостройке с седьмого этажа рухнул грузовой лифт, один человек погиб, ещё один пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Произошло падение грузового лифта с седьмого этажа новостройки на улице Кедрова», — сказал собеседник агентства.

В результате происшествия, по предварительной информации, погиб один рабочий, ещё один пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на стройке на севере Москвы мужчина упал в котлован с высоты 17-го этажа и погиб.

Ещё ожного рабочего насмерть зажало лифтом во время его ремонта в жилом доме в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы. Ход процессуальной проверки контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.