Москва, 4 августа, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Мосгорсуд приговорил Алексея Навального (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Павел Бедняков/РИА Новости Алексей Навальный

«Назначить Навальному А. А. наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии особого режима», — огласил приговор судья Андрей Суворов в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где проходит выездное заседание суда.

Как следует из приговора, осуждённый признан виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нём (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), а также в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к такой деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

Как передавало ИА Регнум, гособвинитель требовал назначить ему 20 лет лишения свободы.

В деле есть и другие фигуранты из числа соратников обвиняемого. Большинство из них находится за пределами России. 11 человек ранее были объявлены по данному делу в розыск.

Ранее Навальный был признан виновным по делу о хищении средств у компании «Ив Роше». Он был приговорен к условному сроку, но из-за нарушений режима в 2021 году его заменили на реальный.

В 2022 году суд увеличил наказание Навальному до девяти лет тюрьмы, признав его виновным в мошенничестве и неуважении к суду.