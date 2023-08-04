Киев, 4 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. После выхода России из «зерновой сделки» экспортные возможности украинских сельхозпредприятий резко сократились, а поскольку места для хранения зерна тоже недостаточно, крупнейшие компании отрасли значительно сокращают посевы, отметили в своей публикации 4 августа обозреватели Bloomberg.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Крупные украинские сельскохозяйственные компании сокращают посевы озимых культур после того, как Россия вышла из зерновой сделки», — отметили авторы.

Пропускная способность водного коридор через Дунай, который потенциально можно использовать для экспорта продукции, недостаточна, напомнили обозреватели издания.

Как сообщало ИА Регнум ранее, сухопутный транзитный коридор через территорию Польши и других восточноевропейских стран для украинского зерна также закрыт — ввиду решения властей этих государств, которое, в свою очередь, обусловлено требованиями местных фермеров, опасающихся демпинга со стороны Украины.

Черноморская инициатива («зерновая сделка») между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Россия трижды продлевала срок действия сделки, при этом данные Москве обещания не выполнялись. О приостановке участия России в сделке в Кремле заявили 17 июля.

Президент России Владимир Путин отмечал, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей, а Украина и западные компании лишь зарабатывали на нём, поскольку зерно и удобрения поставлялись не в нуждающиеся страны, а, в подавляющем большинстве, в развитые. В МИД РФ в свою очередь отмечали, что Украина использовала предназначенные для поставок морские коридоры для подготовки терактов.