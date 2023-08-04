Ростов-на-Дону, 4 августа, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Информация о нападении на пост ДПС на выезде из Ростова-на-Дону не соответствует действительности, сообщил 4 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Некоторые тг-каналы сообщили о якобы нападении на пост ДПС на выезде из Ростова. Информация не соответствует действительности», — написал Голубев в своём Telegram-канале.

По его словам, на посту ДПС правоохранительные органы проводят учебно-тренировочные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Лермонтовском переулке в Таганроге прогремел взрыв недалеко от кафе «Чехов сад». Минобороны РФ уточнило, что он произошёл в результате падения обломков украинской ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны (ПВО).