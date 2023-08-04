Москва, 4 августа, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Прогнозы бывшего советника президента США Джона Болтона, согласно которым США выйдут из НАТО, если президентом снова станет республиканец Дональд Трамп, продиктованы, с одной стороны, обидой Болтона, а с другой — столкновением Трампа с американскими неоконсерваторами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 августа заявил Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Болтон заявил о том, что возвращение Трампа в Белый дом угрожает существованию НАТО, так как при таком раскладе будет запущен процесс выхода США из Североатлантического альянса.

«Конечно, обида есть, — согласился Блохин. — Болтон был советником Трампа и был им отправлен в отставку. Кроме того, Болтон — это представитель неоконсерваторов, с которыми Трамп входит в столкновение по вопросу американской внешней политики».

Блохин призвал не забывать, что когда Трамп пришёл к власти в прошлый раз, он почти сразу раскритиковал НАТО за неэффективность. Тогда речь шла о том, что США вообще нечего делать в этой организации и что Вашингтон из-за членства в Североатлантическом альянсе терпит больше убытков, чем извлекает выгод.

«Трамп — торговец, и он всё измеряет прибылью, — сказал Блохин. — В своё время США взяли Европу на попечение, и европейцы стали процветать под американским зонтиком. Трампу это не понравилось. Кроме того, некоторые государства НАТО говорили о необходимости усилить антироссийскую политику, и Трамп говорил им: «Давайте усилим, но тогда вкладывайтесь все поровну».

Сейчас же весь вопрос в том, дадут ли американские элиты Трампу победить. В своё время они очень серьёзно мешали ему проводить политику, которую он считал правильной. Как заметил Блохин, Трамп, например, хотел улучшить отношения с Россией, но был заблокирован истеблишментом.

«Но сегодня Трамп — наиболее популярная кандидатура в самой Республиканской партии. Можно даже сказать, что Трамп в принципе самая популярная кандидатура. Среди республиканцев нет никого, кто по харизме и популярности мог бы сравниться с Трампом. За него готовы проголосовать от 50% до 70% республиканцев. Десантис в два раза уступает ему по популярности — он может рассчитывать на 15-20%. У остальных —1-2%. Это вообще ничто», — сказал Блохин.

Однако, как полагает политолог, в словах Болтона всё-таки слишком много алармизма, и выход США из НАТО едва ли реален. Это было бы чересчур радикальное изменение внешней политики Белого дома.

С другой стороны, её серьезных поворотов при новом сроке Трампа тоже не избежать. Как пояснил Блохин, та же Украина для такого президента была бы вообще не приоритетом, а разменной монетой в игре между США, Китаем и Россией. И многие протрамповские политологи писали, что США нужно отказаться от поддержки Украины и многое пересмотреть в политике НАТО в отношении России только для того, чтобы Москва не мешала Штатам разбираться с Китаем.

«А ведь для Трампа именно КНР, а не РФ является основным противником, — сказал Блохин. — Между тем синофобия в США возрастает. Сформировался не только антироссийский, но и антикитайский двухпартийный консенсус. Тот же Байден продолжает политику Трампа в отношении Китая. А сторонников Кимерики (союза США и КНР) вообще нет. Эта идея потерпела полный крах».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Болтона, Трамп, принимая решения по вопросам национальной безопасности, руководствуется личными интересами, а не политическими. С прогнозами о том, что при Трампе США могут действительно попрощаться с НАТО, выступал и бывший глава Пентагона Марк Эспер. Российский американист Борис Межуев не исключает, что Трамп может попытаться вывести свою страну из НАТО, хотя не факт, что достигнет в этом успеха.

Что касается Китая, то там о будущем США звучат ещё более мрачные прогнозы. Например, издание South China Morning Post предположило, что Вашингтон в своём стремлении сдержать Китай готов идти на очень большой риск. В частности, речь идёт о том, что попытки республиканцев и демократов «перехитрить друг друга в противостоянии с Китаем» приведут к безрассудному соперничеству и поставят США на порог гражданской войны.