Москва, 4 августа, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Каждый случай войны неонацистов с памятниками вызывает праведный гнев. Об этом 4 августа написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале, комментируя информацию о том, что в городе Полтаве на Украине снесли ещё один памятник — в этот раз командарму, герою Великой Отечественной войны генералу Алексею Зыгину.

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Захарова напомнила, что украинские предприниматели проспонсировали вандализм, они потратили деньги на снятие памятника с постамента.

«Каждый случай этой войны неонацистов с памятниками вызывает праведный гнев, но эта история особая», — написала дипломат.

Она напомнила, что Алексей Зыгин является героем войны, он погиб в ходе Полтавско-Кременчугской операции, — первого этапа сложнейшей битвы за Днепр, во время которого были освобождена Полтава.

Захарова отметила, что жители города хранили память о погибшем военачальнике. Он был с почестями захоронен в городе, на месте его гибели был поставлен обелиск, а в 1969 году останки были перенесены в мемориальный комплекс Солдатской Славы, где горит вечный огонь в память как о полтавчанах, погибших во время Великой Отечественной, так и об освобождавших город героях.

Дипломат добавила, что памятник был поставлен в 1957 году. Причём скульпторов выбрали местных, украинцев: одессита Владимира Цигаля и уроженца Черниговщины Льва Кербеля. Они спроектировали и установили памятник герою.

Захарова отметила, что сейчас властей Украины другие герои.

По её словам, снос монумента инициировала депутат полтавского горсовета Юлия Городчанина. Несмотря на то, что местные жители были против сноса памятника, неонацисты протолкнули своё решение.

«Сама же Городчанина прославилась тем, что проходила подготовку в Восточноевропейском центре многопартийной демократии и собирала деньги на ремонт дома, где в Полтаве останавливался Гитлер и жили генералы Люфтваффе», — отметила представитель МИД РФ, добавив, что вот так и проявляется сущность неонацистского киевского режима и его прихвостней на местах.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову ; изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Также в Киеве переименовали 26 объектов, связанных с Россией и СССР, а из библиотек в Черниговской области изъяли 390 тысяч книг на русском языке. Решение о переименовании городских объектов приняли 18 мая власти Киева, а книгами в библиотеках занялась специальная комиссия, определяющая произведения для списания.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что принятый на Украине закон о запрете географических названий, которые связаны с Россией и Советским Союзом, граничит с гуманитарным фашизмом. По его словам, он уверен в том, что историческая справедливость и гуманитарная объективность будут восстановлены, так как без этого не может жить ни один народ в мире, и добавил, что не считает нужным принимать схожий закон в России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Западу стоило бы попросить Зеленского публично предъявить мировой общественности ещё одну «формулу» о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после «перемоги», на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений.