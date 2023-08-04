Калуга, 4 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Городской думы в составе комиссии оценили итоги ремонта на улице Гвардейской в областном центре. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» на улице уложено новое асфальтовое покрытие, заменены бордюры и люки, отремонтированы тротуары, установлены искусственные неровности на пешеходных переходах. Новый асфальт уложен на площади более 9 тыс. кв. метров, установлено 1300 метров тротуарных и 1500 метров дорожных бордюров, уложено 2400 кв. метров тротуарной плитки, газоны засеяны травой.

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги оценили итоги ремонта улицы Гвардейской

«Улица Гвардейская — это пример действительно качественной и безопасной дороги, — заявил депутат Городской думы Калуги Алексей Колесников. — Были учтены пожелания жителей, удобные для них тропинки превратились в тротуары, выложенные плиткой. Такие тротуары к пешеходным переходам обустроены практически от каждого многоквартирного дома. Мы получили прекрасную улицу с качественным дорожным покрытием. Жители очень довольны преображением микрорайона».

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги оценили итоги ремонта улицы Гвардейской

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги оценили итоги ремонта улицы Гвардейской

«Выполнен большой объём работ, по качеству асфальтового покрытия, бордюров и тротуарной плитки претензий нет. Очень важно, что появились новые тротуары, ведущие к детскому саду «Гвоздика» и школе № 28. Уверен, дети и родители оценят их удобство. Члены комиссии остались довольны, также как и жители 906-й базы», — подвёл итоги приёмки Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги оценили итоги ремонта улицы Гвардейской