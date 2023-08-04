Москва, 4 августа, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА Регнум

Согласно данным на 16:16 мск евро рос на 1,73%, до 105,02 рубля.

К 16:19 мск евро достигал 105,14 рубля (+1,85%). Одновременно с этим доллар рос на 0,43%, поднимаясь до 95,4 рубля, юань рос на 1,07% — до 13,26 рубля.

Как передавало ИА Регнум, курс доллара на Московской бирже 4 августа поднимался до 95 рублей впервые с марта 2022 года. Согласно данным на 11:53 мск, доллар находился на уровне 95 рублей (+0,01%). К 12:11 мск курс доллара немного снизился и зафиксировался на отметке в 94,95 рубля. (-0,04%).

Глава Минфина России Антон Силуанов назвал основным фактором ослабления рубля изменение торгового баланса. Курс снижается на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё. При этом он усомнился, что ключевую роль здесь сыграла продажа иностранцами их бизнесов. Говоря о другом факторе влияния на курс рубля, он отметил, что некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой подкомиссии министерства. Иностранцы после продажи бизнеса в России покупают валюту и выводят её за рубеж.

Но это некритично для валютного рынка, потому что Минфин договорился с Банком России об объёмах вывода валюты от продажи бизнеса. Этот объём не будет превышать $1 млрд в месяц, сказал Силуанов.

Совет директоров Банка России установил тарифы для операций с цифровыми рублями, при этом платежи и переводы цифровых рублей для физических лиц будут бесплатными. Отмечается, что это позволит обеспечить для граждан максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой. Тариф для бизнеса за приём оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тыс. рублей). Тариф для предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, будет 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.