Тбилиси, 4 августа, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Число погибших в результате схода оползня в курортном местечке Шови в Грузии увеличилось до 11 человек. Об этом говорится в заявлении грузинского МВД.

Кадр из видео

Отмечается, что тела 11 погибших найдены в ходе поисково-спасательных мероприятий в Онском муниципалитете.

Поиски в высокогорном крае Рача продолжают 400 спасателей, полицейские и кинологи. В операции задействованы вертолёты, БПЛА и спецтехника.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в результате схода оползня в Шови были повреждены мосты и дороги. Пострадали туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови». Эвакуированы 210 человек. Ранее стало известно о шести погибших.