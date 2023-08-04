Москва, 4 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Властям Евросоюза следует сначала разобраться с грубейшими нарушениями свободы слова на европейском континенте и только потом начинать рассуждать о проблемах свободы слова в Нигере, заявила 4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Так она прокомментировала высказывания пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали о том, что ЕС считает неприемлемым приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере, поскольку это является посягательством на право на информацию и свободу самовыражения.

Власти ЕС своими решениями ранее запретили вещание на территории Евросоюза нескольких российских телеканалов, а также ввели санкции против ряда журналистов, напомнила Захарова.

Кроме того, существенные ограничения деятельности российских СМИ введены властями целого ряда стран ЕС, среди которых Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Франция и Эстония, отметила официальный представитель МИД.

«Восстановить справедливость — решить сложности, связанные со сложившейся ситуацией на территории Евросоюза, — необходимо незамедлительно. (…) После этого Вам смело можно будет обратить внимание на ситуацию в Нигере. А до тех пор, пока в ЕС занимаются тем же, чем и в Нигере, не Вам их судить», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 3 августа руководители французской радиостанции RFI и телеканала France 24 заявили, что вещание их СМИ в Нигере прервано после прихода к власти мятежников. С осуждением этих действий выступили также в МИД Франции.

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

При этом представители Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать вторжение в Нигер объявлением войны своим странам. Тем временем военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что приостанавливают экспорт урана во Францию, а позднее объявили, по данным французских СМИ, и о намерении разорвать военное сотрудничество с Парижем. Мятежники обвиняют власти Франции, среди прочего, в намерении восстановить власть свергнутого президента Базума военным путём.