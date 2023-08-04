Канск, Красноярский край, 4 августа, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Межкомнатные перегородки, окна и двери нескольких квартир повреждены в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Канске. Об этом сообщил 4 августа пресс-центр ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на улице Каландаришвили поступило в экстренные службы в 18:00 по местному времени (14:00 мск). После хлопка начался пожар.

«По прибытии установлено, что стены дома не повреждены. Повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир», — говорится в сообщении.

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Из дома эвакуировались 200 человек, включая 20 детей. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 30 кв. метров в 18:15.

Как сообщало ИА Регнум, 11 человек, по данным краевого минздрава, обратились к медикам после взрыва бытового газа в пятиэтажке в Канске. Семь человек госпитализированы, состояние двоих из них тяжёлое.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По данным следствия, взрыв произошёл при выполнении работ по замене трубопровода.