Луганск, 4 августа, 2023, 15:43 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении российские подразделения отразили две атаки ВСУ около двух населённых пунктов в ЛНР. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Станислав Красильников/ТАСС

По её данным, подразделения группировки войск «Центр», армейская авиации и артиллерия успешно отразили две атаки ВСУ около населённых пунктов Кременная и Нововодяное ЛНР.

Отмечается, что помимо этого, около населённых пунктов Червоная Диброва, Кармазиновка ЛНР, Красный Лиман и Торское ДНР было нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 63-й, 43-й, 21-й, 54-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Уточняется, что минувшие сутки на этом направлении было ликвидировано до 70 украинских военнослужащих. Кроме этого, были уничтожены два автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и Д-20.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ за минувшие сутки потеряли на запорожском направлении свыше 130 военнослужащих, американскую БМП Bradley и гаубицу Д-20. Российские войска отразили атаку противника у села Работино в Запорожской области, так как ВСУ вновь предприняли здесь попытку наступательных действий.

Российские танкисты уничтожили в Херсонской области склад боеприпасов ВСУ. На снятых с беспилотника кадрах видно, как после удара танкистов над складом поднимается густой столб дыма. Механик-водитель танка с позывным Золотой рассказал, что стрельба велась с огневой позиции по заранее выявленному складу боеприпасов. По его словам, в числе плановых целей экипажа находятся обычная техника, боевые машины пехоты и склады.