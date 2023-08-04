Москва, 4 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Несмотря на то, что бывший президент США Дональд Трамп критически относится к НАТО, он не готов вывести свою страну из этого альянса, если снова возглавит Белый дом. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 августа заявил директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов.

IMAGO/Julia Nikhinson — CNP /Med/Global Look Press Бывший президент США Дональд Трамп

Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, если Трампу снова удастся занять пост главы государства, то Соединённые Штаты якобы покинут Североатлантический альянс.

Комментируя это заявление, Лукьянов согласился с тем, что оно в большей степени продиктовано обидой (в своё время Трамп отправил Болтона в отставку) и стремлением упрочить образ Трампа как «взбалмошного и безответственного дурака».

«Известно, что Трамп к НАТО относится специфически. И он этого даже не скрывал. Он считает, что НАТО — это сборище прилипал, которые пользуются Штатами и отдают гораздо меньше, чем берут, — заметил Лукьянов. — Он говорил об этом многократно. Но из этого не вытекает напрямую, что он попытается выйти из НАТО. Особенно сейчас, когда тот же Трамп активно продвигает идею подготовки противостояния с Китаем. Но как элемент политической борьбы против Трампа это вполне объяснимо».

При этом он отметил, что хотя раньше Трамп казался радикалом в отношении Китая, но на нынешнем фоне даже сами китайцы не против того, чтобы он вернулся. Потому что целью Трампа всегда была сделка на выгодных для США условиях.

«Сейчас США активно работают над тем, чтобы создать некие другие конфигурации в Индо-Тихоокеанском регионе. Но НАТО важна как некая модель — есть мощнейший атлантический кулак, который олицетворяет мощь Запада. И поэтому этот блок очень важен для США», — сказал Лукьянов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Болтона, Трамп и раньше ставил существование НАТО под угрозу, тем более что, принимая решения, особенно в сфере нацбезопасности, тот в первую очередь думал о собственной выгоде.

С похожими прогнозами до этого выступил и экс-глава Пентагона Марк Эспер. Именно это, по словам Эспера, одна из причин того, что Трамп не может снова стать президентом США.

Экспертное сообщество тогда не пришло к единому мнению. Политолог Тимофей Бордачёв посчитал, что такие выпады нацелены на то, чтобы дискредитировать Трампа перед выборами. В то же время американист Борис Межуев не исключил того, что попытка вывести США из НАТО действительно может быть предпринята, так как дальнейшей превращение США в мегаимперию опасно для части американской политической культуры.