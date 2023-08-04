Канск, Красноярский край, 4 августа, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после взрыва бытового газа в жилом доме в Канске. ЧП произошло во время работ по замене трубопровода, сообщила 4 августа пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По данным следствия, хлопок бытового газа произошёл в квартире многоэтажного жилого дома по улице Каландаришвили при выполнении работ по замене трубопровода.

В результате пострадали люди, они доставлены в больницу. На месте ЧП работают следователи и криминалисты.

В связи с хлопком бытового газа возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, в краевом минздраве сообщили о семи пострадавших при взрыве, которым потребовалась госпитализация. Двое из них — в тяжёлом состоянии. Пока за медицинской помощью обратились 11 человек, но число обратившихся может измениться.