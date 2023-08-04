Москва, 4 августа, 2023, 15:29 — ИА Регнум. В Государственной думе поддерживают решение президента России Владимира Путина о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Petrov Sergey/Global Look Press

По его словам, он обсудил с руководителями фракций Госдумы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки.

«Все поддерживают такое решение», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Он уточнил, что в ходе обсуждения была достигнута договорённость, что депутаты будут использовать автомобили «Лада», «Москвич» и «Аурус», и напомнил, что в ближайшее время начнётся выпуск автомобилей «Волга», и эти автомобили также планируется востребовать.

Володин добавил, что в избирательных округах для депутатов арендуются автотранспортные средства различных марок.

«С сентября начнём переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», позже будут «Волги», — отметил он.

Володин сообщил, что сам осуществляет поездки на «Аурусе», а в нерабочее время пользуется автомобилем «Москвич-3».

«Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надёжная», — уточнил он, добавив, что в Госдуме поддерживают решение Владимира Путина.

Володин добавил, что автопрому России нужна поддержка и помощь государства, благодаря которой российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей.

«Такой подход правильный», — отметил председатель Госдумы.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа президент Владимир Путин заявил, что все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях. На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент рассказал, что руководители ряда министерств и ведомств предлагали продолжить закупки автомобилей иностранного производства для своих нужд, но он ответил отказом.

Если российские чиновники будут пользоваться отечественными автомобилями, это ускорит улучшение их качества, добавил президент.

12 июля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил пересадить чиновников на Lada и «Волги». Он напомнил, что в России специально для чиновников разрабатывалась Lada Vesta Aura. По его мнению, как раз такие отечественные автомобили и нужно закупать.

В июне 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Таким образом государство окажет поддержку российскому бизнесу, отметил министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение Силуанова, сообщил, что он лично готов пересесть на Lada, как готовы, по его мнению, и все остальные госслужащие в стране.