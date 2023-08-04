Москва, 4 августа, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Украина за два месяца контрнаступления потеряла 76 американских артсистем М777 и 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии, сообщил 4 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

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