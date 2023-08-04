Москва, 4 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Полиция вычислила, кто участвовал в похищении сына основателя сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева. Оказалось, что этот же человек ранее инсценировал похищение жены экс-командующего ВДВ Александра Колмакова с целью вымогательства денег. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео Рудем Газиев

«Похитителем» сына 52-летнего основателя сети «Гемотест» Рудема Газиева и жены 67-летнего бывшего первого замминистра обороны и экс-командующего ВДВ Александра Колмакова оказался один и тот же человек. Это выяснилось в процессе расследования. Оба пострадавших обратились в разные отделы полиции почти одновременно Колмаков ночью с 10 на 11 мая, а Газиев пришёл в полицию буквально спустя несколько часов. Каждый из заявителей сообщал примерно похожие факты о пропаже родственника и вымогательстве денег за их возвращение. Через неделю подозреваемого в похищении жены Александра Колмакова задержали в Таганском районе столицы.

«19 мая по подозрению в совершении данного преступления на улице Михалковский проезд был задержан 24-летний уроженец Республики Таджикистан Эмомхусайн Лугмонов. 3 августа была установлена причастность задержанного к совершению еще одного преступления в отношении 21-летнего мужчины и его 52-летнего отца. Речь идет о семье Газиева. Оба дела были объединены в одно производство», — рассказал собеседник агентства.

История похищения сына основателя сети «Гемотест» была очень похожа на исчезновение жены Александра Колмакова. 11 мая в полицию обратился 52-летний Рудем Газиев. Мужчина рассказал о том, что его 21-летний сын Аким пропал уже почти неделю назад. Парень ушёл из дома в деревне Бачурино на западе столицы вечером 5 мая и с тех пор от него не было никаких вестей. При этом учёбу в РУДН Аким Газиев продолжал посещать, по словам преподавателей последний раз на занятиях его видели 10 мая. По слова отца утром 11 мая ему на телефон стали поступать звонки с угрозами и требованием денег. Неизвестные утверждали, что Аким находится у них и обещали прислать палец сына в коробке, если Рудем Газиев не выполнит их требования. Возвращение сына домой вымогатели оценили в 1 000 000 долларов США. Спустя ещё неделю, 18 мая полиция нашла Акима в съёмной квартире в городе Гороховец Владимирской области. Парень рассказал, что по телефону с ним связались неизвестные люди, которые назвались сотрудниками правоохранительных органов. Они знали некоторые факты о его семье и, оказывая на парня психологическое давление, убедили его уехать из города и отключить телефон. 11 мая по данному факту было возбуждено уголовное дело по п.«з» ч. 2 ст. 126 «Похищение человека» из корыстных побуждений, и по п.«б» ч.3 ст.163 «Вымогательство», совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 62-летняя супруга экс-командующего ВДВ Тамара Колмакова пропала 10 мая. В этот день с женщиной связались аферисты, после чего под разными предлогами выманили у неё около 13 млн рублей и убедили спрятаться от смертельной опасности в квартире в Раменском.

По словам источника, с задержанным ведётся работа по установлению остальных участников преступной сети мошенников-похитителей.