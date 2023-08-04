Дмитров , Московская область, 4 августа, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Пожарным удалось локализовать возгорание на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме, сообщила 4 августа пресс-служба областного главка МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В 13:00 мск объявлена локализация на площади 1950 квадратных метров», — сказали ТАСС в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, днём 4 августа в Яхроме Московской области в Шлюзовом переулке, около дома номер 1 в помещении с пластиком и резиной вспыхнул крупный пожар. Сообщалось, что площадь пожара составила 2,5 тыс. квадратных метров. Около горящего здания находится автоцентр «Лада».

Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. По факту пожара областная прокуратура начала проверку.