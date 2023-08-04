Анкара, 4 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в августе, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки — все проводят переговоры… думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган условились в ближайшее время договориться о личной встрече, определить её площадку и сроки.