Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе
Анкара, 4 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в августе, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
«Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки — все проводят переговоры… думаю, что этот визит состоится в течение августа, дай Бог», — сказал он журналистам.
Как сообщало ИА Регнум, 2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган условились в ближайшее время договориться о личной встрече, определить её площадку и сроки.